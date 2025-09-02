Правительство готовит меры поддержки металлургии на фоне падения производства

Среди предлагаемых мер – повышение экспортной пошлины на лом черных металлов до 5%, но не менее 25 евро за тонну против нынешних 15 евро в пределах квоты. Также рассматривается отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий с 2026 г. и освобождение новых мощностей с инвестициями от 50 млрд руб. от уплаты акциза на период строительства и трех лет после запуска. Возможна и корректировка акциза.