Правительство готовит меры поддержки металлургии на фоне падения производства
Российское правительство разрабатывает пакет мер для стабилизации металлургической отрасли, которая сталкивается с финансовыми трудностями и снижением выпуска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора от 29 августа.
Среди предлагаемых мер – повышение экспортной пошлины на лом черных металлов до 5%, но не менее 25 евро за тонну против нынешних 15 евро в пределах квоты. Также рассматривается отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий с 2026 г. и освобождение новых мощностей с инвестициями от 50 млрд руб. от уплаты акциза на период строительства и трех лет после запуска. Возможна и корректировка акциза.
Сейчас акциз составляет 2,7% от средней экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB в портах Черного моря. При рублевой цене ниже 30 000 руб. за тонну он не уплачивается.
По данным издания, металлургический сектор РФ находится в сложном положении из-за слабого спроса и низких цен. Производство стали за январь – июль снизилось на 5,1%, готового проката – на 5,3% (до 40,3 млн т и 35,2 млн т соответственно), сообщили в корпорации «Чермет».
21 июля сообщалось, что спрос на сталь в России в первом полугодии снизился на 15%. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, основное падение спроса пришлось на машиностроение и энергетику. А в строительстве потребление стали в первом полугодии сократилось на 12%.