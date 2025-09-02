Алиханов: девять узлов поезда для ВСМ уже проходят испытания
Производство отечественного высокоскоростного поезда на заводе «Уральские локомотивы» идет по графику, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По его словам, девять ключевых узлов подвижного состава уже проходят испытания.
«Девять основных, самых ответственных узлов у нас готовы, проходят испытания, еще порядка 30 важных узлов сейчас уже проавансированы», – сказал он во время рабочей поездки в Екатеринбург (цитата по ТАСС).
Алиханов уточнил, что сертификацию планируется завершить в марте 2027 г., а летом того же года передать два головных состава РЖД для сертификационных испытаний.
Министр добавил, что поставщики из «Евраза» уже приступили к выпуску специальных рельсов, которые будут использоваться на ВСМ.
29 августа глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что новый поезд, создаваемый для ВСМ Москва – Санкт-Петербург, в будущем станет полностью беспилотным.