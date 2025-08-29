Высокоскоростной поезд для ВСМ станет беспилотным
Отечественный высокоскоростной поезд, создаваемый для эксплуатации на магистрали Москва – Санкт-Петербург, в будущем будет полностью беспилотным. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на Международном железнодорожном салоне «Pro//Движение.Экспо».
По его словам, разработки уже подтверждают, что поезд будет высокоавтоматизированным, а затем и беспилотным.
«И управлять этим поездом будет искусственный интеллект», – сообщил Белозеров (цитата по «РИА Новости»).
Глава РЖД также сообщил, что сборка нового состава начнется в ближайшие дни.
10 июля Госдума приняла закон о нулевой ставке НДС для перевозок пассажиров и багажа по ВСМ Москва – Санкт-Петербург до 2065 г. Льгота распространяется на продажу билетов, эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры, управление поездами и сервис для пассажиров.
Кроме того, 15 июля кабмин усилил контроль за использованием средств ФНБ при реализации проекта. Теперь движение средств будет отслеживаться на каждом этапе их доведения – от размещения депозитов в банках-кредиторах до выдачи траншей концессионеру. Отчетность о целевом использовании средств будут формировать как сам концессионер, так и банки.