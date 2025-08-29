Высокоскоростной поезд для ВСМ станет беспилотным

Кроме того, 15 июля кабмин усилил контроль за использованием средств ФНБ при реализации проекта. Теперь движение средств будет отслеживаться на каждом этапе их доведения – от размещения депозитов в банках-кредиторах до выдачи траншей концессионеру. Отчетность о целевом использовании средств будут формировать как сам концессионер, так и банки.