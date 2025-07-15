Кабмин усилил контроль за средствами ФНБ при реализации ВСМ Москва – Петербург

Согласно нему, отслеживать движение средств будут на каждом этапе их доведения: сначала при размещении субординированных депозитов в банках-кредиторах, затем при выдаче отдельного транша концессионеру в рамках синдицированного кредита. Отчетность о целевом использовании средств предстоит формировать как самому концессионеру, так и банкам, задействованным в проекте.