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Кабмин усилил контроль за средствами ФНБ при реализации ВСМ Москва – Петербург

Ведомости

Правительство России утвердило специальный порядок мониторинга и контроля расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направляемых на строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Это следует из соответствующего постановления.

Согласно нему, отслеживать движение средств будут на каждом этапе их доведения: сначала при размещении субординированных депозитов в банках-кредиторах, затем при выдаче отдельного транша концессионеру в рамках синдицированного кредита. Отчетность о целевом использовании средств предстоит формировать как самому концессионеру, так и банкам, задействованным в проекте.

Стандартная схема контроля самоокупаемых инфраструктурных проектов к ВСМ не применима, поскольку она не учитывает двухступенчатый характер распределения средств ФНБ. Новый порядок, как отмечается, призван повысить прозрачность и финансовую дисциплину при реализации магистрали, считающейся первым этапом национальной программы высокоскоростного железнодорожного сообщения.

10 июля Госдума приняла закон о нулевой ставке НДС при перевозках пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до 2065 г. Согласно новому закону, с 1 января 2028 г. по 1 января 2065 г. перевозки пассажиров по ВСМ, а также деятельность по организации таких перевозок освобождены от НДС.

Совкомбанк подтвердил получение 29,6 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) в виде субординированного займа на финансирование строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщал «Ведомостям» представитель банка 29 мая.

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