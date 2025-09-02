«Росатом» и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве
Документ был подписан в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Российским научным фондом и министерством науки и технологий Китая о совместном финансировании научно-исследовательских проектов.
Также подписаны соглашения о сотрудничестве между университетами. К примеру, между МГУ и Пекинским университетом о создании Российско-китайского института фундаментальных исследований.
2 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней.