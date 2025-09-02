Газета
Главная / Политика /

Миллер: в Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ

За пять месяцев восполнено всего две трети объема подземных хранилищ
Ведомости

В Европе не осознают масштаба существующей проблемы с закачкой газа в подземное хранилище (ПХГ), заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, за пять месяцев закачки восполнено только две трети объема.

«Ряду стран Европы будет сложно достичь целевого показателя заполненности подземных хранилищ газа в 90%, например, Германии и Нидерландам, что создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов», – сказал Миллер (цитата по «Интерфаксу»).

2 сентября «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), а также транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Строительство газопровода было анонсировано в сентябре 2020 г., в декабре 2023 г. страны окончательно согласовали условия создания магистрали.

Цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для стран Евросоюза, сообщил Миллер, не раскрыв стоимость. «Газпром» и CNPC также договорились об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.

