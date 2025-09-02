Миллер: в Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ

Цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для стран Евросоюза, сообщил Миллер, не раскрыв стоимость. «Газпром» и CNPC также договорились об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.