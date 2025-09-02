Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Kraft Heinz объявила о разделении на две публичные компании до конца 2026 года

Ведомости

Американская компания по производству продуктов питания Kraft Heinz Co. объявила, что до конца 2026 г. завершит процесс разделения на две независимые публичные компании. Такое решение и план по его реализации одобрил совет директоров концерна.

В заявлении компании говорится, что она разделится на Global Taste Elevation Co. и North American Grocery Co. Первая компания займется производством соусов, поэтому в нее войдут такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Специализацией второго бизнеса станет вся остальная продукция, в том числе выпускаемая под брендами Kraft Singles (плавленый сыр), Oscar Mayer (мясная продукция) и Lunchables (готовые завтраки).

«Разделившись на две компании, мы сможем уделить необходимое внимание и ресурсы для раскрытия потенциала каждого бренда, повышения эффективности и создания долгосрочной акционерной стоимости», – сказал исполнительный председатель совета директоров Мигель Патрисио.

В июле The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о планах Kraft Heinz разделиться на две компании. Тогда стоимость части бизнеса, не относящейся к соусам, собеседники газеты оценили примерно в $20 млрд. 

Kraft Heinz создана в 2015 г. в результате слияния Heinz и Kraft Foods. В том же году она приобрела в России Ивановский комбинат детского питания, однако 19 марта 2024 г. российская компания «Черноголовка» объявила о завершении сделки по покупке этого бизнеса Kraft Heinz. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных