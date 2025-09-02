Kraft Heinz объявила о разделении на две публичные компании до конца 2026 года

В заявлении компании говорится, что она разделится на Global Taste Elevation Co. и North American Grocery Co. Первая компания займется производством соусов, поэтому в нее войдут такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Специализацией второго бизнеса станет вся остальная продукция, в том числе выпускаемая под брендами Kraft Singles (плавленый сыр), Oscar Mayer (мясная продукция) и Lunchables (готовые завтраки).