Kraft Heinz объявила о разделении на две публичные компании до конца 2026 года
Американская компания по производству продуктов питания Kraft Heinz Co. объявила, что до конца 2026 г. завершит процесс разделения на две независимые публичные компании. Такое решение и план по его реализации одобрил совет директоров концерна.
В заявлении компании говорится, что она разделится на Global Taste Elevation Co. и North American Grocery Co. Первая компания займется производством соусов, поэтому в нее войдут такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Специализацией второго бизнеса станет вся остальная продукция, в том числе выпускаемая под брендами Kraft Singles (плавленый сыр), Oscar Mayer (мясная продукция) и Lunchables (готовые завтраки).
«Разделившись на две компании, мы сможем уделить необходимое внимание и ресурсы для раскрытия потенциала каждого бренда, повышения эффективности и создания долгосрочной акционерной стоимости», – сказал исполнительный председатель совета директоров Мигель Патрисио.
В июле The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о планах Kraft Heinz разделиться на две компании. Тогда стоимость части бизнеса, не относящейся к соусам, собеседники газеты оценили примерно в $20 млрд.
Kraft Heinz создана в 2015 г. в результате слияния Heinz и Kraft Foods. В том же году она приобрела в России Ивановский комбинат детского питания, однако 19 марта 2024 г. российская компания «Черноголовка» объявила о завершении сделки по покупке этого бизнеса Kraft Heinz.