WSJ: Kraft Heinz собирается разделить бизнес на две компании
Американская компания Kraft Heinz рассматривает вариант разделения бизнеса на две части. Решение может быть принято в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ожидается, что одна компания получит бакалейный бизнес, включая продукцию бренда Kraft. Стоимость этой части бизнеса может оцениваться в $20 млрд. Другая компания будет заниматься реализацией соусов и приправ, в том числе кетчупа Heinz.
Собеседники издания рассказали, что в компании надеются, что общая стоимость отдельных компаний будет больше, чем нынешняя рыночная стоимость единой структуры ($31 млрд). В то же время обсуждаются и другие сценарии развития бизнеса. В настоящий момент совет директоров компании не принял окончательного решения.
Kraft Heinz создана в 2015 г. в результате слияния Heinz и Kraft Foods. В том же году она приобрела в России Ивановский комбинат детского питания. О планах Kraft Heinz уйти с российского рынка стало известно в июле 2022 г. В марте 2023 г. «Коммерсантъ» писал, что американская компания продаст российский бизнес по производству детского питания группе компаний «Черноголовка».
19 марта 2024 г. «Черноголовка» объявила о завершении сделки по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz. В собственность группы компаний перешли два комбината детского питания – «Ивановский комбинат детского питания» и «Георгиевский комбинат детского питания» (ООО «Хайнц Георгиевск») в Иваново и Георгиевске (Ставропольский край).