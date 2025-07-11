WSJ: Kraft Heinz собирается разделить бизнес на две компании

Kraft Heinz создана в 2015 г. в результате слияния Heinz и Kraft Foods. В том же году она приобрела в России Ивановский комбинат детского питания. О планах Kraft Heinz уйти с российского рынка стало известно в июле 2022 г. В марте 2023 г. «Коммерсантъ» писал, что американская компания продаст российский бизнес по производству детского питания группе компаний «Черноголовка».