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Kraft Heinz продаст «Черноголовке» бизнес по производству питания в России

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Американская компания Kraft Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания группе компаний «Черноголовка», соглашение уже достигнуто. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора Kraft Heinz в России и СНГ Мэри Гукасян партнерам. 

Уточняется, что по закрытии сделки «Черноголовка» получит бренды «Умница», «Сами с усами» и предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 000 тонн сухих, жидких каш и пюре в год. У «Черноголовки» также будет право на использование бренда Heinz Baby в течение «непродолжительного» переходного периода. 

Предполагается, что сделка будет закрыта летом 2023 г. после того, как будут получены необходимые разрешения от регуляторов. 

О том, что Kraft Heinz планирует уйти с российского рынка, стало известно в конце июля 2022 г. Тогда сообщалось, что стоимость бизнеса компании может составить 2,5-3 млрд руб. 

Kraft Heinz создана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods. В том же году она приобрела предприятие в Иваново. Помимо бизнеса по производству детского питания, у Kraft Heinz также есть предприятие «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Отмечается, что этот бизнес компания продавать не собирается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных