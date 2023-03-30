Kraft Heinz продаст «Черноголовке» бизнес по производству питания в России
Американская компания Kraft Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания группе компаний «Черноголовка», соглашение уже достигнуто. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора Kraft Heinz в России и СНГ Мэри Гукасян партнерам.
Уточняется, что по закрытии сделки «Черноголовка» получит бренды «Умница», «Сами с усами» и предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 000 тонн сухих, жидких каш и пюре в год. У «Черноголовки» также будет право на использование бренда Heinz Baby в течение «непродолжительного» переходного периода.
Предполагается, что сделка будет закрыта летом 2023 г. после того, как будут получены необходимые разрешения от регуляторов.
О том, что Kraft Heinz планирует уйти с российского рынка, стало известно в конце июля 2022 г. Тогда сообщалось, что стоимость бизнеса компании может составить 2,5-3 млрд руб.
Kraft Heinz создана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods. В том же году она приобрела предприятие в Иваново. Помимо бизнеса по производству детского питания, у Kraft Heinz также есть предприятие «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Отмечается, что этот бизнес компания продавать не собирается.