Kraft Heinz продаст «Черноголовке» бизнес по производству питания в России

Kraft Heinz создана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods. В том же году она приобрела предприятие в Иваново. Помимо бизнеса по производству детского питания, у Kraft Heinz также есть предприятие «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Отмечается, что этот бизнес компания продавать не собирается.