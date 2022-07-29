«Коммерсантъ»: Kraft Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания
Американский производитель питания Kraft Heinz выставил на продажу свой российский бизнес по производству детских каш, пюре и другого детского питания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с предложением. Информацию также подтвердили собеседники газеты в инвесткругах и крупных производителях продуктов.
Компания ищет покупателей на предприятие «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре в год. Также на продажу выставлены бренды «Умница» и «Сами с усами». В Kraft Heinz изданию заявили, что не комментируют «рыночные слухи».
По данным источника газеты, в 2021 г. чистая выручка сегмента выросла на 8,5%, до $43 млн, а EBITDA составила $2,8 млн. Один из собеседников «Коммерсанта» оценивает сумму сделки в 2,5-3 млрд руб. Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов считает, что найти покупателя не составит труда. По его словам, из-за инфляционных факторов строительство заводов подобного рода выросло на десятки процентов.
Источники газеты предполагают, что бизнес может перейти к family offices или ГК «Черноголовка». Последняя компания от комментариев отказалась. Говоря о первом покупателе, управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что у family offices в РФ сейчас накоплены большие объемы средств, которые можно вкладывать в местные активы.
В России Kraft Heinz также владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Отмечается, что этот бизнес компания продавать не собирается.
По данным NielsenIQ, Kraft Heinz входит в пятерку по продажам в сегменте сухого детского питания. Также крупнейшими брендами детского питания в России являются «ФрутоНяня», «Агуша» (PepsiCo) и «Тема» (Danone).
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