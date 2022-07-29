«Коммерсантъ»: Kraft Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания

По данным источника газеты, в 2021 г. чистая выручка сегмента выросла на 8,5%, до $43 млн, а EBITDA составила $2,8 млн. Один из собеседников «Коммерсанта» оценивает сумму сделки в 2,5-3 млрд руб. Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов считает, что найти покупателя не составит труда. По его словам, из-за инфляционных факторов строительство заводов подобного рода выросло на десятки процентов.