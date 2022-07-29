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«Коммерсантъ»: Kraft Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания

Ведомости

Американский производитель питания Kraft Heinz выставил на продажу свой российский бизнес по производству детских каш, пюре и другого детского питания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с предложением. Информацию также подтвердили собеседники газеты в инвесткругах и крупных производителях продуктов.

Компания ищет покупателей на предприятие «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре в год. Также на продажу выставлены бренды «Умница» и «Сами с усами». В Kraft Heinz изданию заявили, что не комментируют «рыночные слухи». 

По данным источника газеты, в 2021 г. чистая выручка сегмента выросла на 8,5%, до $43 млн, а EBITDA составила $2,8 млн. Один из собеседников «Коммерсанта» оценивает сумму сделки в 2,5-3 млрд руб. Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов считает, что найти покупателя не составит труда. По его словам, из-за инфляционных факторов строительство заводов подобного рода выросло на десятки процентов.

Источники газеты предполагают, что бизнес может перейти к family offices или ГК «Черноголовка». Последняя компания от комментариев отказалась. Говоря о первом покупателе, управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что у family offices в РФ сейчас накоплены большие объемы средств, которые можно вкладывать в местные активы. 

В России Kraft Heinz также владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Отмечается, что этот бизнес компания продавать не собирается. 

По данным NielsenIQ, Kraft Heinz входит в пятерку по продажам в сегменте сухого детского питания. Также крупнейшими брендами детского питания в России являются «ФрутоНяня», «Агуша» (PepsiCo) и «Тема» (Danone).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных