Минсельхоз: за семь месяцев экспорт продовольствия в Китай вырос на 10%
За семь месяцев поставки российского продовольствия в Китай выросли на 10%, сообщили в Минсельхозе.
Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между странами в целом вырос на 14%. Увеличились поставки в КНР рапсового масла, мороженой рыбы, гороха, ракообразных и свинины, добавило ведомство. Россия нарастила закупки мороженой рыбы и ракообразных, картофеля, персиков и винограда.
Также расширяется доступ российской животноводческой и растениеводческой продукции на китайский рынок. Согласованы протоколы по поставкам манной крупы и ржаной муки из России и уже подписаны документы по экспорту северных оленей и пант в Китай.
Согласно плану российско-китайского экономического сотрудничества, до 2030 г. будет создано единое логистическое пространство, которое обеспечит быстрое перемещение грузов. Ключевым элементом является Забайкальский зерновой терминал, рассказали в Минсельхозе.
1 сентября Минсельхоз сообщал, что оборот продукции АПК между Россией и Ираном в первом полугодии 2025 г. увеличился на 15%. Экспорт российской продукции вырос на 16%. Основу поставок составляют зерновые, масложировая и мясная продукция. В частности, увеличились объемы подсолнечного и рапсового масел, пшеницы и чечевицы. Среди перспективных направлений названы минеральные удобрения.