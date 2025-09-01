Товарооборот АПК между Россией и Ираном вырос на 15% в первом полугодии

В научно-технической сфере Москва и Тегеран готовы развивать сотрудничество в области селекции и генетики, увеличивать поставки российских вакцин для сельхозживотных, а также укреплять взаимодействие в подготовке кадров. Сейчас в российских аграрных вузах обучаются более 150 студентов из Ирана.