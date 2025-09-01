Товарооборот АПК между Россией и Ираном вырос на 15% в первом полугодии
Оборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между Россией и Ираном в первом полугодии 2025 г. увеличился на 15%, сообщили в Минсельхозе.
Экспорт российской продукции вырос на 16%. Основу поставок составляют зерновые, масложировая и мясная продукция. В частности, увеличились объемы подсолнечного и рапсового масел, пшеницы и чечевицы. Среди перспективных направлений названы минеральные удобрения.
Россия, в свою очередь, закупает в Иране орехи, овощи, фрукты и ракообразных. Ведется работа над расширением взаимного доступа производителей на рынки двух стран.
В научно-технической сфере Москва и Тегеран готовы развивать сотрудничество в области селекции и генетики, увеличивать поставки российских вакцин для сельхозживотных, а также укреплять взаимодействие в подготовке кадров. Сейчас в российских аграрных вузах обучаются более 150 студентов из Ирана.
1 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил Владимиру Путину на полях саммита ШОС, что лично взял под контроль устранение всех препятствий для расширения сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что отношения двух стран носят особый и многоплановый характер и включают постоянный диалог по вопросам международной повестки, в том числе иранской ядерной программы.