Президент Ирана проконтролирует устранение препятствий в сотрудничестве с РФ

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что взял под личный контроль устранение всех препятствий на пути расширения сотрудничества с российской стороной. Об этом он заявил в беседе с президентом РФ Владимиром Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».

Он отметил, что также приложит все усилия для устранения препятствий на пути к осуществлению договоренностей, достигнутых между Москвой и Тегераном.

О встрече Путина и Пезешкиана на полях ШОС сообщал Кремль. В ходе беседы российский президент передал приветствие и наилучшие пожелания верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи.

Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят особый и многоплановый характер. Глава государства также отметил, что Россия и Иран находятся в постоянном контакте по вопросам международной повестки, в том числе касающимся иранской ядерной программы.

