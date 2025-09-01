Президент Ирана проконтролирует устранение препятствий в сотрудничестве с РФ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что взял под личный контроль устранение всех препятствий на пути расширения сотрудничества с российской стороной. Об этом он заявил в беседе с президентом РФ Владимиром Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».
Он отметил, что также приложит все усилия для устранения препятствий на пути к осуществлению договоренностей, достигнутых между Москвой и Тегераном.
Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят особый и многоплановый характер. Глава государства также отметил, что Россия и Иран находятся в постоянном контакте по вопросам международной повестки, в том числе касающимся иранской ядерной программы.