Путин встретился с президентом Ирана на полях ШОС
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан начали двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Кремль.
О планах Путина провести встречу с главой Ирана сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, по его словам, 1 сентября Путин встретится с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.
В рамках саммита ШОС 1 сентября Путин уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министрами Индии и Вьетнама Нарендрой Моди и Фам Минь Чинем.
Президент России также выступил на заседании «ШОС плюс». Во время него Путин заявил, что сейчас на рассмотрении организации находятся свыше 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера.