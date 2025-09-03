Глава Wildberries рассказала о своих любимых российских брендах

Кроме того, Ким рассказала. что после поездки в Самару пастила от местного производителя теперь всегда стоит у нее в кабинете. В Сибири же ее впечатлила история предпринимателя, который оставил все свои дела и в качестве добровольца тушил пожары в регионе. Он несколько лет разрабатывал систему организации разумного природопользования – бережный сбор, заготовку и др.