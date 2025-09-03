Газета
Главная / Бизнес /

Глава Wildberries рассказала о своих любимых российских брендах

Ведомости

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала, что ее заинтересовали российские бренды, с которыми она познакомилась в в рамках программы «Платформа роста». Среди них бренд из Тамбова с социальной составляющей. Об этом она рассказала в интервью «Ведомости. Как потратить». 

Ким пояснила, что девушка организовала производство вязаных игрушек, которые делают на дому женщины разного возраста. Она купила у них игрушку, которую связала 80-летняя женщина. 

«Это же потрясающая история, работать могут все, люди чувствуют себя активными, включенными», – сказала основатель Wildberries. 

Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Бизнес / Торговля и услуги

Кроме того, Ким рассказала. что после поездки в Самару пастила от местного производителя теперь всегда стоит у нее в кабинете. В Сибири же ее впечатлила история предпринимателя, который оставил все свои дела и в качестве добровольца тушил пожары в регионе. Он несколько лет разрабатывал систему организации разумного природопользования – бережный сбор, заготовку и др.

Ким также рассказала, что с удовольствием носит российские бренды одежды. Она отметила, что за последнее время в РФ появилось множество качественных брендов, а также выразила гордость, что в этом есть немалая заслуга Wildberries. 

Ким (на тот момент – Бакальчук) основала Wildberries в 2004 г. Тогда она стала продавать одежду по каталогам Otto и Quelle, создав для этого Wildberries и одноименный сайт и став ее гендиректором. Предпринимательница размещала фотографии и описания товаров на сайте, а при получении заявки оформляла заказы из Германии и самостоятельно забирала посылки, доставляя их покупателям.

К 2015 г. Wildberries первым среди маркетплейсов запустил полноценную сеть пунктов выдачи заказов . В августе 2020 г. компания предложила предпринимателям формат партнерских пунктов выдачи. Сейчас сеть пунктов выдачи состоит из 87 000 точек в России и в странах присутствия.

