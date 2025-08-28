Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Ведомости

Основательница Wildberries Татьяна Ким в четвертый раз заняла первое место в рейтинге 20 самых богатейших женщин России, следует из подсчетов Forbes.

По оценке журнала, капитал Ким составляет $7,1 млрд. В пятерку богатейших женщин России также вошли жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна ($3 млрд), президент компании Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд), вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила, унаследовавшая все его основные активы, включая более 80% акций банка «Уралсиб» и 100% лизинговой компании «Интерлизинг» ($1,2 млрд), и владелица группы «Алькор и Ко» («ЛʼЭтуаль», «Подружка») Татьяна Володина ($1,15 млрд).

28 июня Ким стала единственной россиянкой, которая вошла в топ-50 богатейших женщин мира. По оценкам Forbes, состояние предпринимательницы тогда составляло $4,6 млрд. В общем рейтинге богатейших людей мира Ким заняла 816-е место. Она также стала одной из самых молодых участниц списка.

Экспорт через Wildberries в 2024 году превысил 200 млрд рублей

Бизнес / Торговля и услуги

Ким (на тот момент – Бакальчук) основала Wildberries в 2004 г. Тогда она стала продавать одежду по каталогам Otto и Quelle, создав для этого Wildberries и одноименный сайт и став ее гендиректором. Предпринимательница размещала фотографии и описания товаров на сайте, а при получении заявки оформляла заказы из Германии и самостоятельно забирала посылки, доставляя их покупателям.

К 2015 г. Wildberries первым среди маркетплейсов запустил полноценную сеть пунктов выдачи заказов . В августе 2020 г. компания предложила предпринимателям формат партнерских пунктов выдачи. Сейчас сеть пунктов выдачи состоит из 87 000 точек в России и в странах присутствия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных