Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
Основательница Wildberries Татьяна Ким в четвертый раз заняла первое место в рейтинге 20 самых богатейших женщин России, следует из подсчетов Forbes.
По оценке журнала, капитал Ким составляет $7,1 млрд. В пятерку богатейших женщин России также вошли жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна ($3 млрд), президент компании Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд), вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила, унаследовавшая все его основные активы, включая более 80% акций банка «Уралсиб» и 100% лизинговой компании «Интерлизинг» ($1,2 млрд), и владелица группы «Алькор и Ко» («ЛʼЭтуаль», «Подружка») Татьяна Володина ($1,15 млрд).
28 июня Ким стала единственной россиянкой, которая вошла в топ-50 богатейших женщин мира. По оценкам Forbes, состояние предпринимательницы тогда составляло $4,6 млрд. В общем рейтинге богатейших людей мира Ким заняла 816-е место. Она также стала одной из самых молодых участниц списка.
Ким (на тот момент – Бакальчук) основала Wildberries в 2004 г. Тогда она стала продавать одежду по каталогам Otto и Quelle, создав для этого Wildberries и одноименный сайт и став ее гендиректором. Предпринимательница размещала фотографии и описания товаров на сайте, а при получении заявки оформляла заказы из Германии и самостоятельно забирала посылки, доставляя их покупателям.
К 2015 г. Wildberries первым среди маркетплейсов запустил полноценную сеть пунктов выдачи заказов . В августе 2020 г. компания предложила предпринимателям формат партнерских пунктов выдачи. Сейчас сеть пунктов выдачи состоит из 87 000 точек в России и в странах присутствия.