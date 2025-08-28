Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Ким (на тот момент – Бакальчук) основала Wildberries в 2004 г. Тогда она стала продавать одежду по каталогам Otto и Quelle, создав для этого Wildberries и одноименный сайт и став ее гендиректором. Предпринимательница размещала фотографии и описания товаров на сайте, а при получении заявки оформляла заказы из Германии и самостоятельно забирала посылки, доставляя их покупателям.