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Экспорт через Wildberries в 2024 году превысил 200 млрд рублей

Ведомости

Объем экспорта российских товаров через маркетплейс Wildberries в 2024 г. превысил 200 млрд руб., сообщил главный исполнительный директор РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян на ПМЭФ-2025. По его словам, в этом году показатель может вырасти более чем вдвое – до 450 млрд руб.

«Мы наблюдаем, что экспорт через цифровые платформы ежегодно практически удваивается. В структуре несырьевого экспорта доля электронной торговли стабильно растет, и мы уже можем уверенно говорить о нарастающем спросе на российские бренды за рубежом», – заявил Мирзоян. В частности, компания экспортирует товары селлеров в семь стран – Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

По его словам, на платформе зарегистрирован 1 млн селлеров. Компания активно инвестирует в развитие логистической и образовательной инфраструктуры для экспортеров. В частности, Wildberries планирует строительство крупнейшего логистического центра в Узбекистане. Аналогичные проекты реализуются в Казахстане, Белоруссии и других странах.

«Мы видим высокий запрос со стороны партнерских стран на цифровую экспертизу. Развиваем логистику, маркетинговые инструменты, финансовые решения. Уверены, что наш опыт поможет российским производителям выходить на новые рынки», – добавил Мирзоян.

Он также отметил, что Wildberries и Ozon уже входят в десятку крупнейших цифровых торговых площадок мира, и это «результат накопленной технологической и организационной экспертизы».

«Яндекс.Маркет» открыл экспортное направление в апреле 2025 г. – маркетплейс начал работать в Узбекистане. «Яндекс.Маркет» сейчас доступен в Ташкенте и частично в Ташкентской области. Заказы можно получить в пункте выдачи или с помощью курьера. В компании отказались от комментариев.

Ozon также развивает трансграничное направление Ozon Global. «Ведомости» направили запрос в Ozon. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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