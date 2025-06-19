Экспорт через Wildberries в 2024 году превысил 200 млрд рублей
Объем экспорта российских товаров через маркетплейс Wildberries в 2024 г. превысил 200 млрд руб., сообщил главный исполнительный директор РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян на ПМЭФ-2025. По его словам, в этом году показатель может вырасти более чем вдвое – до 450 млрд руб.
«Мы наблюдаем, что экспорт через цифровые платформы ежегодно практически удваивается. В структуре несырьевого экспорта доля электронной торговли стабильно растет, и мы уже можем уверенно говорить о нарастающем спросе на российские бренды за рубежом», – заявил Мирзоян. В частности, компания экспортирует товары селлеров в семь стран – Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
По его словам, на платформе зарегистрирован 1 млн селлеров. Компания активно инвестирует в развитие логистической и образовательной инфраструктуры для экспортеров. В частности, Wildberries планирует строительство крупнейшего логистического центра в Узбекистане. Аналогичные проекты реализуются в Казахстане, Белоруссии и других странах.
«Мы видим высокий запрос со стороны партнерских стран на цифровую экспертизу. Развиваем логистику, маркетинговые инструменты, финансовые решения. Уверены, что наш опыт поможет российским производителям выходить на новые рынки», – добавил Мирзоян.
Он также отметил, что Wildberries и Ozon уже входят в десятку крупнейших цифровых торговых площадок мира, и это «результат накопленной технологической и организационной экспертизы».
Ozon также развивает трансграничное направление Ozon Global. «Ведомости» направили запрос в Ozon.