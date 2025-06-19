Экспорт через Wildberries в 2024 году превысил 200 млрд рублей

Объем экспорта российских товаров через маркетплейс Wildberries в 2024 г. превысил 200 млрд руб., сообщил главный исполнительный директор РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян на ПМЭФ-2025. По его словам, в этом году показатель может вырасти более чем вдвое – до 450 млрд руб.