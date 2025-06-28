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Татьяна Ким стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Она заняла 18-е место
Ведомости

Основательница Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой, вошедшей в топ-50 богатейших женщин мира – она заняла 18-е место по версии Forbes. Это следует из информации на сайте журнала.

По оценкам Forbes, состояние Ким – $4,6 млрд. В общем рейтинге богатейших людей мира она занимает 816-е место. 49-летняя предпринимательница также стала одной из самых молодых участниц списка. Младше нее основательница программы Canva 38-летняя австралийка Мелани Перкин.

Ким делит строчку с американской предпринимательницей Гейл Миллер, владелицей Larry H. Miller Group. Компания занимается недвижимостью, здравоохранением, финансами и индустрией развлечений.

В апреле Forbes в пятый раз признал Ким самой состоятельной россиянкой. Ее состояние тогда также оценили в $4,6 млрд.

Ким (на тот момент – Бакальчук) основала маркетплейс Wildberries в 2004 г. Тогда она начала продавать одежду по каталогам Otto и Quelle, создав для этого компанию Wildberries и одноименный сайт и став ее гендиректором. Она размещала фотографии и описания товаров на сайте, а при получении заявки оформляла заказы из Германии и самостоятельно забирала посылки, доставляя их покупателям.

К 2015 г. Wildberries первым среди маркетплейсов запустил полноценную сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В августе 2020 г. компания предложила предпринимателям формат партнерских пунктов выдачи. На сегодняшний день сеть ПВЗ состоит из почти 50 000 точек на территории России и в странах присутствия.

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