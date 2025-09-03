Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries будет растить из региональных брендов «национальных чемпионов»

Ведомости

В конце 2024 г. Wildberries при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) запустил проект «Платформа роста», который помогает масштабироваться локальным предпринимателям. Об этом рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким в интервью «Ведомости. Как потратить».

Она пояснила, что представители Wildberries приезжают в регион, отбирают местные бренды и дают им дополнительные инструменты для продвижения. В частности, обучают в центре поддержки предпринимателей PRO WB, помогают выбрать якорный продукт из линейки и др.

По словам Ким, с начала 2025 г. команда компании посетила почти 30 регионов, где взяла в «Платформу роста» более 500 брендов. Кроме того, Wildberries запустил программу в Узбекистане.

Ким: Wildberries запустит логистический комплекс во Владивостоке в рамках ВЭФ

Бизнес

«Платформа роста» – это ответ на вопрос, что делать дальше, после того как ты вышел на маркетплейс, начал стабильно зарабатывать и хочешь расти», – отметила основатель маркетплейса. Она пояснила, что программа призвана служить примером для всех предприятий, а также растить «национальных чемпионов».

Ким также отметила, что «Платформа роста» – не единственная инициатива Wildberries. Маркетплейс развивает малый и средний бизнес с 2019 г.

6 августа Ким и глава Удмуртии Александр Бречалов запустили в регионе «Платформу роста». Презентация проекта состоялась в рамках встречи с предпринимательским сообществом республики. К программе присоединились 42 бренда. Это производители натуральной косметики, одежды, пищевых красителей, кормов для животных, светодиодных светильников, развивающих игрушек и др.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных