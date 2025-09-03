Wildberries будет растить из региональных брендов «национальных чемпионов»
В конце 2024 г. Wildberries при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) запустил проект «Платформа роста», который помогает масштабироваться локальным предпринимателям. Об этом рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким в интервью «Ведомости. Как потратить».
Она пояснила, что представители Wildberries приезжают в регион, отбирают местные бренды и дают им дополнительные инструменты для продвижения. В частности, обучают в центре поддержки предпринимателей PRO WB, помогают выбрать якорный продукт из линейки и др.
По словам Ким, с начала 2025 г. команда компании посетила почти 30 регионов, где взяла в «Платформу роста» более 500 брендов. Кроме того, Wildberries запустил программу в Узбекистане.
«Платформа роста» – это ответ на вопрос, что делать дальше, после того как ты вышел на маркетплейс, начал стабильно зарабатывать и хочешь расти», – отметила основатель маркетплейса. Она пояснила, что программа призвана служить примером для всех предприятий, а также растить «национальных чемпионов».
Ким также отметила, что «Платформа роста» – не единственная инициатива Wildberries. Маркетплейс развивает малый и средний бизнес с 2019 г.
6 августа Ким и глава Удмуртии Александр Бречалов запустили в регионе «Платформу роста». Презентация проекта состоялась в рамках встречи с предпринимательским сообществом республики. К программе присоединились 42 бренда. Это производители натуральной косметики, одежды, пищевых красителей, кормов для животных, светодиодных светильников, развивающих игрушек и др.