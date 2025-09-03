Газета
Клиенты Wildberries смогут оформлять предзаказ на популярные товары

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) запустит на маркетплейсе функцию предзаказа наиболее популярных и «нашумевших» еще до старта продаж товаров, сообщила компания. Такой позицией в том числе станет iPhone 17.

«Клиенты смогут оформить желаемый товар еще до его официального выхода и таким образом стать первыми, кто получит долгожданную новинку», – объяснили в пресс-службе. Компания уточнила, что предзаказ может быть доступен, например, для покупки мобильных устройств, книжных бестселлеров или новых марок автомобилей.

Глава РВБ Татьяна Ким заявила в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), что новая функция позволит улучшить клиентский опыт на платформе. Для удобства возможность заказать товар заранее появится в карточке товара на маркетплейсе. Когда позиция окажется в корзине, пользователь увидит, когда фактически ему доставят товар.

В интервью «Ведомости. Как потратить» Ким рассказала, что Wildberries планирует развивать новую нишу – премиум-сегмент. В рамках модного показа на ВЭФ маркетплейс перезапустит премиум-направление «Бренды». По словам Ким, в мероприятии поучаствуют лучшие дальневосточные фешен-предприниматели.

