Глава Wildberries Ким рассказала о планах развивать премиум-сегмент
Wildberries планирует развивать новую нишу – премиум-сегмент. В рамках модного показа на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) маркетплейс перезапустит премиум-направление «Бренды». Об этом рассказала основатель Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомости. Как потратить».
В рамках показа маркетплейс представит лучших дальневосточных фешен-предпринимателей, а также даст слово тем, «кто превратил свою идею в настоящий бренд», добавила она.
В показе будут участвовать бренды, отобранные непосредственно из дальневосточных регионов, рассказала Ким. Часть из них с программы «Платформа роста». Таким решением в Wildberries хотят показать, как молодое поколение вдохновляется идентичностью родного региона.
«Мы хотим, чтобы люди посмотрели и увидели, что на Дальнем Востоке тоже есть хорошие вещи и предприниматели, которые их делают», – пояснила она.
Ким также рассказала, что в рамках деловой повестки ВЭФ Wildberries запустит логистический комплекс во Владивостоке, подпишет несколько соглашений с губернаторами, проведет встречи с ректорами местных вузов, а также презентует новые проекты.
В феврале компания Wildberries объявила о запуске сервиса «Бренды». Он позволяет официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд, усилить контроль над представленностью продукции на маркетплейсе, а также предоставляет новые инструменты продвижения.
После подтверждения статуса официального представителя все товары бренда автоматически получают отметку «оригинал».