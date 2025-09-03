На российском рынке полностью ипортозаместили препарат «Оземпик»
Отечественные аналоги препарата «Оземпик» (международное непатентованное наименование – семаглутид) для лечения сахарного диабета и ожирения полностью импортозаместили западных производителей, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«На сегодняшний день полностью обеспечен рынок российскими уже лекарственными препаратами», – сказала она.
Самойлова также рассказала, что контроль за качеством лекарственных препаратов – одно из приоритетных направлений работы Росздравнадзора. Он осуществляется как перед вводом лекарств в гражданский оборот, так и при реализации в аптеках или медучреждениях. Кроме того, с 2025 г. у службы появилась новая функция – контроль за допуском на российский рынок инновационных препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний.
DSM Group в конце июля подсчитала, что аптечные продажи препарата «Оземпик» и его аналогов в России в первом полугодии 2025 г. составили 12,5 млрд руб. Похожую динамику приводит и RNC Pharma. Там говорят, что в январе – июле этого года продажи препаратов с семаглутидом увеличились в 4,2 раза до 11,7 млрд руб. В натуральном же выражении объем реализация таких средств вырос в 4,5–4,6 раза до 2,2 млн упаковок, утверждают в обеих компаниях.