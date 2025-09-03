На российском рынке полностью ипортозаместили препарат «Оземпик»

Самойлова также рассказала, что контроль за качеством лекарственных препаратов – одно из приоритетных направлений работы Росздравнадзора. Он осуществляется как перед вводом лекарств в гражданский оборот, так и при реализации в аптеках или медучреждениях. Кроме того, с 2025 г. у службы появилась новая функция – контроль за допуском на российский рынок инновационных препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний.