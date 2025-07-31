Продажи оземпика и его аналогов в России выросли в четыре раза

Аптечные продажи препарата оземпик (международное непатентованное наименование – семаглутид) и его аналогов в России в первом полугодии 2025 г. составили 12,5 млрд руб., подсчитала DSM Group. По ее данным, это в четыре раза больше, чем было в аналогичный период годом ранее.