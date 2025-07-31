Продажи оземпика и его аналогов в России выросли в четыре раза

Продажи оземпика и его аналогов в России выросли в четыре разаЭтому способствовали появление российских дженериков и снижение цен на препараты
Аптечные продажи препарата оземпик (международное непатентованное наименование – семаглутид) и его аналогов в России в первом полугодии 2025 г. составили 12,5 млрд руб., подсчитала DSM Group. По ее данным, это в четыре раза больше, чем было в аналогичный период годом ранее.
Похожую динамику приводит и RNC Pharma. Там говорят, что в январе – июле этого года продажи препаратов с семаглутидом увеличились в 4,2 раза до 11,7 млрд руб. В натуральном же выражении объем реализация таких средств вырос в 4,5–4,6 раза до 2,2 млн упаковок, утверждают в обеих компаниях.
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