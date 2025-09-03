Губернатор Сахалинской области назвал ошибкой уход ExxonMobil из России

Губернатор также обратил внимание на указ президента России Владимира Путина, который определяет условия возвращения Exxon в «Сахалин-1». Лимаренко назвал этот документ прорывом и подчеркнул, что он свидетельствует о возможном возобновлении сотрудничества. «Если президенты договорятся и Exxon вернется, то сотрудничество продолжится, которое зародилось пару десятилетий тому назад», – заявил глава региона, добавив, что Сахалин готов к развитию и мирной жизни.