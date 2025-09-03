Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Губернатор Сахалинской области назвал ошибкой уход ExxonMobil из России

Ведомости

Выход американской компании ExxonMobil из проекта «Сахалин-1» был ошибкой, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РБК. По его словам, проект выгоден как для США в целом, так и для самой компании.

Лимаренко отметил, что бывший президент США Джо Байден, под давлением которого ExxonMobil покинула проект, нарушил «экономическую логику американского нефтяного бизнеса».

Губернатор также обратил внимание на указ президента России Владимира Путина, который определяет условия возвращения Exxon в «Сахалин-1». Лимаренко назвал этот документ прорывом и подчеркнул, что он свидетельствует о возможном возобновлении сотрудничества. «Если президенты договорятся и Exxon вернется, то сотрудничество продолжится, которое зародилось пару десятилетий тому назад», – заявил глава региона, добавив, что Сахалин готов к развитию и мирной жизни.

26 августа Reuters писало, что США и Россия на недавних переговорах, которые велись в контексте урегулирования конфликта на Украине, обсуждали возможность реализации нескольких энергетических сделок.

По данным агентства, в качестве стимулов для ослабления санкций против Москвы и смягчения ее позиции по украинскому вопросу рассматривались разные проекты. Среди них – возвращение ExxonMobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных