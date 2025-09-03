Губернатор Сахалинской области назвал ошибкой уход ExxonMobil из России
Лимаренко отметил, что бывший президент США Джо Байден, под давлением которого ExxonMobil покинула проект, нарушил «экономическую логику американского нефтяного бизнеса».
Губернатор также обратил внимание на указ президента России Владимира Путина, который определяет условия возвращения Exxon в «Сахалин-1». Лимаренко назвал этот документ прорывом и подчеркнул, что он свидетельствует о возможном возобновлении сотрудничества. «Если президенты договорятся и Exxon вернется, то сотрудничество продолжится, которое зародилось пару десятилетий тому назад», – заявил глава региона, добавив, что Сахалин готов к развитию и мирной жизни.
26 августа Reuters писало, что США и Россия на недавних переговорах, которые велись в контексте урегулирования конфликта на Украине, обсуждали возможность реализации нескольких энергетических сделок.
По данным агентства, в качестве стимулов для ослабления санкций против Москвы и смягчения ее позиции по украинскому вопросу рассматривались разные проекты. Среди них – возвращение ExxonMobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1».