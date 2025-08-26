Reuters: США и Россия обсуждали энергетические сделки на переговорах по Украине

Reuters: США и Россия обсуждали энергетические сделки на переговорах по УкраинеСтороны говорили о взаимных закупок оборудования
США и Россия на недавних переговорах, которые велись в контексте урегулирования конфликта на Украине, обсуждали возможность реализации нескольких энергетических сделок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в качестве стимулов для ослабления санкций против Москвы и смягчения ее позиции по украинскому вопросу рассматривались разные проекты. Среди них – возвращение ExxonMobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1».
Также обсуждалась перспектива закупок Россией американского оборудования для проектов по сжижению газа, включая «Арктик СПГ 2», находящихся под санкциями. Еще одной идеей, по сведениям Reuters, была возможность закупки США российских атомных ледоколов.
Сообщается, что переговоры проходили в Москве во время визита американского посла Стива Уиткоффа, а также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Эти темы поднимались и на саммите президента РФ Владимира Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
22 августа Путин на встрече с сотрудниками атомной отрасли в Сарове заявил, что Россия ведет переговоры с США о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске, подчеркнув уникальность российских технологий для работы в этих регионах.