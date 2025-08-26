Reuters: США и Россия обсуждали энергетические сделки на переговорах по Украине

Сообщается, что переговоры проходили в Москве во время визита американского посла Стива Уиткоффа, а также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Эти темы поднимались и на саммите президента РФ Владимира Путина и Трампа на Аляске 15 августа.