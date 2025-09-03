Nordwind получит субсидии на выполнение рейсов из Москвы в Пхеньян

Согласно распоряжению, в 2025 г. из резервного фонда правительства Росавиации будут выделены бюджетные ассигнования в размере до 124,4 млн руб. Эти средства направят на возмещение части затрат авиакомпании при выполнении десяти беспосадочных рейсов в одном направлении в период с июля по ноябрь 2025 г.