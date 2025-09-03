Nordwind получит субсидии на выполнение рейсов из Москвы в Пхеньян
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий авиакомпании Nordwind на выполнение перелетов по маршруту Москва – Пхеньян – Москва. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, в 2025 г. из резервного фонда правительства Росавиации будут выделены бюджетные ассигнования в размере до 124,4 млн руб. Эти средства направят на возмещение части затрат авиакомпании при выполнении десяти беспосадочных рейсов в одном направлении в период с июля по ноябрь 2025 г.
Контроль за целевым использованием и эффективностью расходования средств поручен Росавиации. Ведомство должно предоставить доклад до 1 февраля 2026 г.
9 июля Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind совершать перелеты в Северную Корею из Москвы два раза в неделю.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo. Они выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 г. после длительного перерыва из-за пандемии Covid-19.