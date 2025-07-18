Авиакомпания Nordwind начала продавать билеты на рейсы Москва – Пхеньян
Авиакомпания Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян. Минимальная стоимость полета – 44 685 руб., следует из информации на сайте перевозчика.
Первый рейс доступен для бронирования 27 июля. Компания обозначила длительность полета – 8 часов 5 минут. Из московского аэропорта «Шереметьево» самолет (Boeing 777-200ER) вылетает в 19:00. Вместимость воздушного судна достигает 440 пассажиров.
9 июля Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind совершать перелеты в Северную Корею из Москвы два раза в неделю. В июне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предполагал, что авиарейсы между Россией и КНДР могут возобновиться после переговоров с председателем страны Ким Чен Ыном.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo. Они происходят по понедельникам, средам и пятницам. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 г. после длительного перерыва из-за пандемии COVID-19.