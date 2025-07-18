Авиакомпания Nordwind начала продавать билеты на рейсы Москва – Пхеньян

9 июля Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind совершать перелеты в Северную Корею из Москвы два раза в неделю. В июне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предполагал, что авиарейсы между Россией и КНДР могут возобновиться после переговоров с председателем страны Ким Чен Ыном.