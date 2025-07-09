Росавиация разрешила Nordwind летать в Северную Корею два раза в неделю

В декабре 2024 г. «Российские железные дороги» объявили о возобновлении пассажирского сообщения с Китаем и КНДР. Железнодорожное сообщение КНДР с Россией было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. Тогда было приостановлено железнодорожное сообщение Туманган – Хасан. С середины июня два железнодорожных маршрута между Россией и КНДР возобновили свое действие. С 17 июня заработал прямой международный маршрут между Пхеньяном и Москвой, с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском.