РЖД возобновляет пассажирское сообщения с Китаем и Северной Кореей

Поезда сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) начнут работать с 16 декабря и будут отправляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам со станции Туманган в 12:00 по местному времени и со станции Хасан в 15:30 по местному времени.