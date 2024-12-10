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РЖД возобновляет пассажирское сообщения с Китаем и Северной Кореей

Ведомости

«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») объявили о возобновлении пассажирского сообщения с Китаем и КНДР. Это следует из сообщения российской компании.

«С вводом графика движения на 2024-2027 гг. возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР», – говорится в сообщении.

Поезд сообщением Суйфэньхэ (КНР) – Гродеково (Россия) будет курсировать с 15 декабря ежедневно из Суйфэньхэ в 10:00 по местному времени и из Гродеково в 17:43 по местному времени.

Поезда сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) начнут работать с 16 декабря и будут отправляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам со станции Туманган в 12:00 по местному времени и со станции Хасан в 15:30 по местному времени.

Железнодорожное сообщение КНДР с Россией было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. Тогда было приостановлено железнодорожное сообщение Туманган – Хасан.

9 декабря в Федеральной таможенной службе (ФТС) России сообщили, что Россия отправила Северной Корее коз элитной породы. «Коз элитной породы оформили уссурийские таможенники в пункте пропуска ЖДПП “Хасан”, затем 100 голов коз молочной породы прибыли из Ленинградской области и отправились в КНДР».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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