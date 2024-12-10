РЖД возобновляет пассажирское сообщения с Китаем и Северной Кореей
«С вводом графика движения на 2024-2027 гг. возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР», – говорится в сообщении.
Поезд сообщением Суйфэньхэ (КНР) – Гродеково (Россия) будет курсировать с 15 декабря ежедневно из Суйфэньхэ в 10:00 по местному времени и из Гродеково в 17:43 по местному времени.
Поезда сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) начнут работать с 16 декабря и будут отправляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам со станции Туманган в 12:00 по местному времени и со станции Хасан в 15:30 по местному времени.
Железнодорожное сообщение КНДР с Россией было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. Тогда было приостановлено железнодорожное сообщение Туманган – Хасан.
9 декабря в Федеральной таможенной службе (ФТС) России сообщили, что Россия отправила Северной Корее коз элитной породы. «Коз элитной породы оформили уссурийские таможенники в пункте пропуска ЖДПП “Хасан”, затем 100 голов коз молочной породы прибыли из Ленинградской области и отправились в КНДР».