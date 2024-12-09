Россия отправила Северной Корее коз элитной породы
Партию коз элитной породы отправили из России в КНДР, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
«Коз элитной породы оформили уссурийские таможенники в пункте пропуска ЖДПП “Хасан”. 100 голов коз молочной породы прибыли из Ленобласти и отправились в КНДР», – говорится в сообщении.
Перед отправкой в Северную Корею животные прошли ветеринарный и таможенный контроль, добавили в ФТС.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. В договоре прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял в начале ноября, что отношения между РФ и КНДР за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня. По его словам, это произошло благодаря особому вниманию, которое уделяется этим связям со стороны президента РФ Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.