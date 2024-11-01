Лавров: тесные контакты между РФ и КНДР помогают решать задачи безопасности

Оценивая обстановку на Корейском полуострове, Цой заявила, что «из-за происков США и их сателлитов» она находится в очень опасном и нестабильном состоянии. Она сослалась на слова лидера КНДР, который заявлял, что военный альянс США и Южной Кореи превращается в военный с ядерным компонентом. По словам главы МИД КНДР, это говорит о том, что обстановка на полуострове может стать опасной.