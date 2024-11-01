Лавров: тесные контакты между РФ и КНДР помогают решать задачи безопасности

Лавров: тесные контакты между РФ и КНДР помогают решать задачи безопасностиВ Северной Корее не сомневаются, что Россия добьется победы в конфликте на Украине, заявила Цой Сон Хи
Тесные контакты между военнослужащими и спецслужбами России и КНДР помогают решать задачи в сфере безопасности. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи.
«Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяет решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задачи», – сказал он. По словам Лаврова, договор о стратегическом партнерстве России и КНДР заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления отношений и призван сыграть стабилизирующую роль на Евразийском континенте.
Отношения между странами за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил министр иностранных дел РФ. Он пояснил, что это произошло благодаря особому вниманию, которое уделяется этим связям со стороны президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Пхеньян не сомневается, что российская армия добьется победы, заявила министр иностранных дел КНДР. Она подчеркнула, что Северная Корея будет «твердо стоять рядом с российскими товарищами». По словам главы МИДа, отношения между странами повышаются на новый уровень «непобедимого боевого товарищества, а также стратегических отношений со столетней перспективой».
«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии», – сказала она.
Оценивая обстановку на Корейском полуострове, Цой заявила, что «из-за происков США и их сателлитов» она находится в очень опасном и нестабильном состоянии. Она сослалась на слова лидера КНДР, который заявлял, что военный альянс США и Южной Кореи превращается в военный с ядерным компонентом. По словам главы МИД КНДР, это говорит о том, что обстановка на полуострове может стать опасной.
29 октября глава МИД КНДР прибыла в Россию в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами обеих стран в ходе июньского саммита 2024 г.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Путина в Пхеньян, был единогласно ратифицирован Госдумой 24 октября. Согласно тексту документа, Россия и КНДР при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».