Песков: развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить

На вопрос журналистов, можно ли говорить, что Россия помогает с ракетными или другими военными технологиями КНДР, он ответил, что эта тема находится в ведении Минобороны РФ, а не Кремля. При этом Песков подчеркнул, что Россия остается приверженной тому договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан с Северной Кореей.