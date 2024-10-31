Песков: развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить
Россия по-прежнему нацелена на развитие отношений с КНДР во всех областях, что не должно ни у кого вызывать тревогу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом во всех областях. И это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России развивать отношения, будучи соседними государствами», – сказал Песков.
На вопрос журналистов, можно ли говорить, что Россия помогает с ракетными или другими военными технологиями КНДР, он ответил, что эта тема находится в ведении Минобороны РФ, а не Кремля. При этом Песков подчеркнул, что Россия остается приверженной тому договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан с Северной Кореей.
31 октября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела около 1000 км. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам, которых он обвинил в эскалации региональной ситуации. Южная Корея и США в ответ заявили о проведении учений с привлечением американских стратегических средств.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян, был единогласно ратифицирован Госдумой 24 октября. Согласно тексту документа, Россия и КНДР при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».