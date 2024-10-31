Южная Корея и США проведут учения в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР
Юная Корея и США в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР проведут учения с привлечением американских стратегических средств. Об этом сообщили в южнокорейском комитете начальников штабов, передает Yonhap.
«Объединенный комитет начальников штабов пообещал поддерживать полную боевую готовность и сообщил, что министры обороны Сеула и Вашингтона согласились продемонстрировать свою решимость ответить путем проведения различных мероприятий, включая совместные учения с участием стратегических сил и средств США», – говорится в сообщении.
В комитете предположили, что Северная Корея стремится «получить рычаги влияния перед президентскими выборами в США на следующей неделе».
31 октября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела около 1000 км. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам, которых он обвинил в эскалации региональной ситуации.
Прошлый запуск баллистических ракет состоялся в середине сентября. Тогда КНДР запустила две ракеты, они могли упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Агентство NHK отмечало, что это 11-й запуск баллистической ракеты или «потенциальной баллистической ракеты» с территории КНДР в этом году. Японское минобороны заявило, что действия КНДР, «в том числе неоднократные запуски», угрожают миру и безопасности страны и международного сообщества.