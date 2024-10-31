Южная Корея и США проведут учения в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР

Агентство NHK отмечало, что это 11-й запуск баллистической ракеты или «потенциальной баллистической ракеты» с территории КНДР в этом году. Японское минобороны заявило, что действия КНДР, «в том числе неоднократные запуски», угрожают миру и безопасности страны и международного сообщества.