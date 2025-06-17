Шойгу: между Россией и КНДР может возобновиться авиасообщение
Авиарейсы могут возобновиться между Россией и КНДР. Надежду на это выразил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
Шойгу прилетел в КНДР с рабочим визитом по поручению президента России Владимира Путина 17 июня. Целью его визита стала реализация договоренностей, которые были достигнуты на прошлой встрече в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
17 июня «Почта России» заявила о возобновлении отправки посылок в КНДР. Отправлять можно посылки до 20 кг, они прибудут к адресату за 15 дней. На самолете отправления будут лететь из Москвы во Владивосток, далее северокорейская авиакомпания-партнер доставит их в Пхеньян.
В декабре 2024 г. «Российские железные дороги» объявили о возобновлении пассажирского сообщения с Китаем и КНДР. Железнодорожное сообщение КНДР с Россией было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. Тогда было приостановлено железнодорожное сообщение Туманган – Хасан.