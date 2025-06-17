Шойгу: между Россией и КНДР может возобновиться авиасообщение

17 июня «Почта России» заявила о возобновлении отправки посылок в КНДР. Отправлять можно посылки до 20 кг, они прибудут к адресату за 15 дней. На самолете отправления будут лететь из Москвы во Владивосток, далее северокорейская авиакомпания-партнер доставит их в Пхеньян.