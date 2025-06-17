«Почта России» возобновила отправку посылок в КНДР

Отправлять можно посылки до 20 кг, они прибудут к адресату за 15 дней. Это могут делать и физические, и юридические лица. На самолете вещи летят из Москвы во Владивосток, далее северокорейская авиакомпания-партнер доставляет их в Пхеньян.