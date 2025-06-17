«Почта России» возобновила отправку посылок в КНДР
«Почта России» запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), сообщили в пресс-службе компании.
Отправлять можно посылки до 20 кг, они прибудут к адресату за 15 дней. Это могут делать и физические, и юридические лица. На самолете вещи летят из Москвы во Владивосток, далее северокорейская авиакомпания-партнер доставляет их в Пхеньян.
«КНДР – важный стратегический партнер России, это перспективное направление для бизнеса самого разного профиля, мы рады предоставить отечественным компаниям дополнительную возможность сотрудничества с зарубежными коллегами», – заявил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.
Сообщение между Россией и КНДР было приостановлено в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. В компании рассказали, что в мае 2025 г. были проведены тестовые доставки.