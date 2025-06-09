Поезда Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск начнут курсировать с середины июня

Поезда Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск начнут курсировать с середины июняНа дорогу между двумя столицами потребуется восемь суток
С 17 июня заработает прямой международный маршрут между Пхеньяном и Москвой, с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском.
Поезда Пхеньян – Москва будут курсировать два раза в месяц: из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа соответственно. Из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно. Остановки предусмотрены на станциях: Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и др.
«Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 000 км, а время в пути – восемь суток», – отметили в РЖД.
Поезд Пхеньян – Хабаровск будет курсировать только один раз в месяц: из Пхеньяна 19 числа с прибытием в Хабаровск 21 числа каждого месяца. Из Хабаровска 21 числа с прибытием в Пхеньян 23 числа. На дорогу потребуется более двух дней.
Как уточнили в РЖД, перевозка будет осуществляться в купейных вагонах железных дорог КНДР.
Железнодорожное сообщение КНДР с Россией было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.
Первым маршрутом, возобновленным между РФ и КНДР, стало сообщение Туманган (КНДР) – Хасан (Россия). Оно начало работать с декабря 2024 г. три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам со станции Туманган в 12:00 по местному времени и со станции Хасан в 15:30 по местному времени.