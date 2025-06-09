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Поезда Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск начнут курсировать с середины июня

На дорогу между двумя столицами потребуется восемь суток
Ведомости

Два железнодорожных маршрута между Россией и КНДР возобновят свое действие с середины июня. Об этом объявили в РЖД.

С 17 июня заработает прямой международный маршрут между Пхеньяном и Москвой, с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском. 

Поезда Пхеньян – Москва будут курсировать два раза в месяц: из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа соответственно. Из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно. Остановки предусмотрены на станциях: Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и др.

«Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 000 км, а время в пути – восемь суток», – отметили в РЖД.

Поезд Пхеньян – Хабаровск будет курсировать только один раз в месяц: из Пхеньяна 19 числа с прибытием в Хабаровск 21 числа каждого месяца. Из Хабаровска 21 числа с прибытием в Пхеньян 23 числа. На дорогу потребуется более двух дней.

Как уточнили в РЖД, перевозка будет осуществляться в купейных вагонах железных дорог КНДР.

Железнодорожное сообщение КНДР с Россией было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.

Первым маршрутом, возобновленным между РФ и КНДР, стало сообщение Туманган (КНДР) – Хасан (Россия). Оно начало работать с декабря 2024 г. три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам со станции Туманган в 12:00 по местному времени и со станции Хасан в 15:30 по местному времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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