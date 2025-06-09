Поезда Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск начнут курсировать с середины июня

Первым маршрутом, возобновленным между РФ и КНДР, стало сообщение Туманган (КНДР) – Хасан (Россия). Оно начало работать с декабря 2024 г. три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам со станции Туманган в 12:00 по местному времени и со станции Хасан в 15:30 по местному времени.