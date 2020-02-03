КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Дважды в месяц по маршруту Пхеньян – Москва направлялся один вагон. Еще один вагон раз в месяц следовал маршрутом Пхеньян – Хабаровск. Два вагона четырежды в месяц проходили из Москвы до Тумангана. Железнодорожное сообщение с Китаем КНДР уже приостановила ранее. Международные авиарейсы из Пхеньяна в Китай и Россию отменены до 1 марта. С 3 февраля железнодорожное сообщение с КНР временно приостановила и Россия.