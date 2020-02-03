КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Власти КНДР остановили на неопределенное время железнодорожное сообщение с Россией. Такое решение северокорейские власти приняли для противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на представительство железных дорог страны.
Как сообщил собеседник агентства в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, отправка поездов по маршруту Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск прекращается с понедельника, 3 февраля. По его словам, пассажирские вагоны, которые следуют из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, уже не смогут пересечь границу. Железнодорожное сообщение прекращено «в соответствии с введенными карантинными мерами».
Дважды в месяц по маршруту Пхеньян – Москва направлялся один вагон. Еще один вагон раз в месяц следовал маршрутом Пхеньян – Хабаровск. Два вагона четырежды в месяц проходили из Москвы до Тумангана. Железнодорожное сообщение с Китаем КНДР уже приостановила ранее. Международные авиарейсы из Пхеньяна в Китай и Россию отменены до 1 марта. С 3 февраля железнодорожное сообщение с КНР временно приостановила и Россия.
Правительство России 2 февраля внесло 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний. В пятницу, 31 января, стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Коронавирус 2019-nCoV вызывает пневмонию.Число зараженных в Китае превысило 14 000 человек, более 350 умерли. Заболевание началось в крупном китайском городе Ухане в конце декабря. Оно выявлено в 23 странах мира.