G7 соберет конференцию по противодействию распространению коронавируса

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 умерли. Заболевание началось в крупном городе Ухане в конце декабря, оно выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Коронавирус вызывает пневмонию. Правительство России официально признало коронавирусную инфекцию заболеванием, представляющим опасность для окружающих, внеся её в соответствующий перечень.