Сниккарс допустил сокращение сроков плановых отключений горячей воды в будущем
«В будущем сроки ремонтных отключений горячего водоснабжения, безусловно, будут сокращаться. В том числе благодаря грамотному проектированию систем теплоснабжения и порядку проведения гидравлических испытаний», – сказал он.
Он заявил, что полностью избежать отключений невозможно, так как любая техника требует обслуживания. Сниккарс отметил, что в Екатеринбурге отключение горячей воды длится меньше 14 дней, а в некоторых домах – 3-4 дня. Он считает, что срок отключений можно несколько сократить, если «повысить согласованность действий всех участников этой цепочки».
В июне 2023 г. вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней. Депутат заявлял, что современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю.
Горячую воду отключают в летний период для проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и отремонтировать их, пояснял заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.