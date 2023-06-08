В Госдуме предложили сократить срок отключения горячей воды до трех дней

«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 г., но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней. <...> Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», – заявил Чернышов.