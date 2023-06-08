В Госдуме предложили сократить срок отключения горячей воды до трех дней
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней. Об этом он сообщил агентству «РИА Новости».
Чернышов направил письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, чтобы уточнить, есть ли ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключения горячей воды, а также есть ли у ЖКХ планы по сокращению.
Он убежден, что современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю.
«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 г., но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней. <...> Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», – заявил Чернышов.
По его словам, первым городом с новым графиком отключения горячей воды должна стать Москва «как самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры». После этого практика должна распространиться и на другие города России.
Сейчас горячую воду отключают летом с конца июня до августа. В Москве максимальный срок отключения составляет не более 10 дней, тогда как по законодательной норме – не более 14 дней.