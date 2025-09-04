ВЭБ.РФ консолидировал 75% издательства «Просвещение»

«Просвещение» остается крупнейшим игроком на российском рынке учебной литературы. По данным за 2018 г., компания контролировала 42% рынка. Еще 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила в группу «Эксмо-АСТ»), а оставшиеся 28% делили более мелкие издательства. Весь рынок тогда оценивался в 26 млрд руб.