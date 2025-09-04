Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ВЭБ.РФ консолидировал 75% издательства «Просвещение»

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ получила контроль над 75% крупнейшего в России издателя школьных учебников «Просвещение». Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы консолидировали сейчас, это совместная была работа администрации президента и правительства, 100% акций компании «Просвещение». У ВЭБа – 75%, у РФПИ – 25%», – пояснил он.

В марте «Ведомости» сообщили, что ВЭБ.РФ, владевший до этого 25% компании, увеличил долю за счет покупки пакета «Сбера» в 25%.

ВЭБ получил долю «Сбера» в группе компаний «Просвещение»

Медиа

«Просвещение» остается крупнейшим игроком на российском рынке учебной литературы. По данным за 2018 г., компания контролировала 42% рынка. Еще 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила в группу «Эксмо-АСТ»), а оставшиеся 28% делили более мелкие издательства. Весь рынок тогда оценивался в 26 млрд руб.

В 2019 г. «Просвещение» приобрело издательство «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило «Российский учебник». В том же году ФАС включила компанию в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.

Финансовые показатели компании остаются значительными. По данным РСБУ, выручка АО «Просвещение» в 2023 г. составила 21,8 млрд руб., чистая прибыль – 21,8 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» выручка за тот же период достигла 47,8 млрд руб., а чистая прибыль – 27,5 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её