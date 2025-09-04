ВЭБ.РФ консолидировал 75% издательства «Просвещение»
«Мы консолидировали сейчас, это совместная была работа администрации президента и правительства, 100% акций компании «Просвещение». У ВЭБа – 75%, у РФПИ – 25%», – пояснил он.
В марте «Ведомости» сообщили, что ВЭБ.РФ, владевший до этого 25% компании, увеличил долю за счет покупки пакета «Сбера» в 25%.
«Просвещение» остается крупнейшим игроком на российском рынке учебной литературы. По данным за 2018 г., компания контролировала 42% рынка. Еще 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила в группу «Эксмо-АСТ»), а оставшиеся 28% делили более мелкие издательства. Весь рынок тогда оценивался в 26 млрд руб.
В 2019 г. «Просвещение» приобрело издательство «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило «Российский учебник». В том же году ФАС включила компанию в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Финансовые показатели компании остаются значительными. По данным РСБУ, выручка АО «Просвещение» в 2023 г. составила 21,8 млрд руб., чистая прибыль – 21,8 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» выручка за тот же период достигла 47,8 млрд руб., а чистая прибыль – 27,5 млрд руб.