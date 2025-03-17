ВЭБ получил долю «Сбера» в группе компаний «Просвещение»Эксперты оценивают ее по меньшей мере в 40 млрд рублей
Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась со «Сбером» о покупке его доли в размере 25% в группе компаний «Просвещение». Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников, включая собеседников, близких к обеим сторонам сделки. Трое из них знают, что сделка уже закрыта. Таким образом, пакет ВЭБа в «Просвещении» вырос до 50%.
В ВЭБе, «Сбере» и ГК «Просвещение» на момент подписания номера в печать не ответили на запрос «Ведомостей».
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило корпорацию «Российский учебник». В том же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Выручка АО «Просвещение» (аккумулирует дивиденды от всех «дочек» группы и распределяет их между акционерам) по РСБУ в 2023 г. составила 21,8 млрд руб., чистая прибыль – 21,8 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» за тот же период выручка достигла 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб. За 2024 г. данных пока нет.