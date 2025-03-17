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ВЭБ получил долю «Сбера» в группе компаний «Просвещение»

Эксперты оценивают ее по меньшей мере в 40 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Ирина Казьмина
Игорь Шувалов и Герман Греф (на фото слева направо) договорились о продаже доли «Сбера» в крупнейшем издательстве учебной литературы ВЭБу
Игорь Шувалов и Герман Греф (на фото слева направо) договорились о продаже доли «Сбера» в крупнейшем издательстве учебной литературы ВЭБу / Александр Миридонов / Коммерсантъ

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась со «Сбером» о покупке его доли в размере 25% в группе компаний «Просвещение». Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников, включая собеседников, близких к обеим сторонам сделки. Трое из них знают, что сделка уже закрыта. Таким образом, пакет ВЭБа в «Просвещении» вырос до 50%.

В ВЭБе, «Сбере» и ГК «Просвещение» на момент подписания номера в печать не ответили на запрос «Ведомостей».

«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило корпорацию «Российский учебник». В том же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.

Выручка АО «Просвещение» (аккумулирует дивиденды от всех «дочек» группы и распределяет их между акционерам) по РСБУ в 2023 г. составила 21,8 млрд руб., чистая прибыль – 21,8 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» за тот же период выручка достигла 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб. За 2024 г. данных пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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