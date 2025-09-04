В России создадут цифровую платформу госзакупок для учебных заведений

«Законодательство о закупках уже несколько устарело, из-за этого система закупок непрозрачна. Его нужно менять, хотя бы по отдельным направлениям, в частности в образовании», – сказал замначальника экспертного управления президента РФ Александр Вилинов. Он обратил внимание, что цифровая платформа упростила бы и оптимизировала взаимодействие участников, исключая посредников.