В России создадут цифровую платформу госзакупок для учебных заведений

Ведомости

РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) и ГК «Просвещение» создадут цифровую платформу для госзакупок для образовательных учреждений, рассказали участники сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Пилотный проект уже запущен в Рязанской области с 1 сентября.

«Законодательство о закупках уже несколько устарело, из-за этого система закупок непрозрачна. Его нужно менять, хотя бы по отдельным направлениям, в частности в образовании», – сказал замначальника экспертного управления президента РФ Александр Вилинов. Он обратил внимание, что цифровая платформа упростила бы и оптимизировала взаимодействие участников, исключая посредников.

Генеральный директор РВБ Татьяна Ким отметила, что преимущество платформы заключается в полной автоматизации закупочной деятельности. В каталог будет попадать только продукция аккредитованных поставщиков, а за счет упрощения формирования документации сокращены сроки обеспечения заказов.

В Рязанской области до конца года дали возможность использовать цифровую платформу для малых закупок до 600 000 руб., рассказал губернатор региона Павел Малков. В эксперименте участвуют 10 образовательных учреждений. С учетом результатов будут предложены проработанные решения, которые можно масштабировать, добавил Малков.

С 3 по 6 сентября во Владивостоке в десятый раз проходит ВЭФ. Главная тема этого года – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

