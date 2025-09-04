Inditex, владеющая брендом Zara, подала заявку в Роспатент
Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Stradivarius, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу ведомства.
Заявка предполагает регистрацию белого логотипа Zara на голубом фоне.
Она была подана в Роспатент 29 августа и опубликована 3 сентября.
В конце февраля с Inditex велись переговоры «в частном порядке», рассказал ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, для возвращения необходимы «оттепель» и снятие санкций, в первую очередь связанных с логистикой и международными платежами. Но он добавил, что возвращаться придется на рынок с дефицитом свободных торговых площадей.
Группа Inditex приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. Компания договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, которые не имеют отношения к брендам Inditex. РБК в апреле 2024 г. писал, что бренды одежды в 2023 г. получили 5,4 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 3,9 млрд руб. в 2022 г. В 2021 г. чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб.