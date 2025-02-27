Исследование «Ведомостей»: каким иностранным компаниям проще вернуться в РФ

«Ведомости» изучили, что стало с бизнесом 100 иностранных корпораций с крупнейшей выручкой в России, и оказалось, что полностью ушли из РФ только треть из них. При этом некоторые ожидали смену ветров и держали в голове план возвращения: по меньшей мере 18 компаний имели колл-опцион на обратный выкуп активов. В основном это корпорации, которые наладили в России производство и обеспечивали тут не менее 5% от глобальной выручки. Но за три года немало воды утекло, и далеко не всех потребители, конкуренты и новые собственники ждут с распростертыми объятиями.