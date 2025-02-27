Исследование «Ведомостей»: каким иностранным компаниям проще вернуться в РФ

Исследование «Ведомостей»: каким иностранным компаниям проще вернуться в РФСреди 100 крупнейших зарубежных корпораций 18 запаслись опционом на возврат
Мирные инициативы России и США спровоцировали в обществе дискуссию о возвращении иностранного бизнеса в нашу страну. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев 18 февраля анонсировал скорый возврат американских компаний. Это будет возможно после достижения мира на Украине, заявил спустя несколько дней спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Возможность отмены антироссийских санкций будет рассмотрена в будущем, отметил на днях Трамп.
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом привлечения западных корпораций, но чтобы при этом «обеспечить национальным производителям определенные преимущества». «Нам же создали трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок», – сказал глава государства 21 февраля.
«Ведомости» изучили, что стало с бизнесом 100 иностранных корпораций с крупнейшей выручкой в России, и оказалось, что полностью ушли из РФ только треть из них. При этом некоторые ожидали смену ветров и держали в голове план возвращения: по меньшей мере 18 компаний имели колл-опцион на обратный выкуп активов. В основном это корпорации, которые наладили в России производство и обеспечивали тут не менее 5% от глобальной выручки. Но за три года немало воды утекло, и далеко не всех потребители, конкуренты и новые собственники ждут с распростертыми объятиями.