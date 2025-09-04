Газета
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку в преддверии зимнего сезона, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

Рейсы на остров Маэ (Сейшельские острова) начнут выполняться с 27 сентября два раза в неделю – по средам и субботам. Полеты в Коломбо (Шри-Ланка) стартуют 4 октября с частотой три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

«Аэрофлот» будет использовать для перелетов на Сейшелы самолеты Airbus A350, а в Коломбо – лайнеры Boeing 777. В компании подчеркнули, что возобновление маршрутов соответствует традиционной сезонной программе перевозок.

3 сентября стало известно, что «Аэрофлот» с 1 октября будет осуществлять прямые рейсы из Новосибирска в Гоа (Индия) три раза в неделю. Самолеты будут вылетать из пунктов отправления и назначения по понедельникам, четвергам и пятницам.

Кроме того, рейсы по маршрутам Екатеринбург – Гоа и Москва – Гоа возобновятся «в преддверии зимнего сезона». Это произойдет 3 и 4 октября, уточнили в компании.

