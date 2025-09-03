Прямые рейсы «Аэрофлота» из Новосибирска в Гоа стартуют в октябре

По данным Росавиации, за первые семь месяцев 2025 г. российские авиакомпании перевезли 62,1 млн пассажиров, что на 1,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Лидерами по объему пассажиропотока стали «Аэрофлот», «Победа», S7 («Сибирь»), «Россия» и «Уральские авиалинии».