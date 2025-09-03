Прямые рейсы «Аэрофлота» из Новосибирска в Гоа стартуют в октябре
«Аэрофлот» с 1 октября будет осуществлять прямые рейсы из Новосибирска в Гоа (Индия) три раза в неделю, сообщила пресс-служба авиакомпании. Клиенты уже могут приобрести билеты.
Самолеты будут вылетать из пунктов отправления и назначения по понедельникам, четвергам и пятницам. Для пассажиров доступны классы «эконом» и «бизнес». По указанному маршруту будут летать лайнеры Boeing 737.
Кроме того, рейсы по маршрутам Екатеринбург – Гоа и Москва – Гоа возобновятся «в преддверии зимнего сезона». Это произойдет 3 и 4 октября, уточнили в компании.
По данным Росавиации, за первые семь месяцев 2025 г. российские авиакомпании перевезли 62,1 млн пассажиров, что на 1,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Лидерами по объему пассажиропотока стали «Аэрофлот», «Победа», S7 («Сибирь»), «Россия» и «Уральские авиалинии».