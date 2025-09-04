Ozon подал документы для регистрации в России как МКПАО
Ozon Holdings PLC сообщил о подаче документов для государственной регистрации компании в качестве Международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон») в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). Завершить процесс планируется в октябре 2025 г.
За несколько дней до регистрации в новом статусе торги акциями на Московской бирже будут временно приостановлены - это требование российского законодательства. Возобновление торгов ожидается до конца 2025 г. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов.
В компании уточнили, что автоматически в российские акции будут конвертированы расписки, учитываемые в российской инфраструктуре, например в НРД, и оказавшиеся там до момента регистрации МКПАО.