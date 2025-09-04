Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ozon подал документы для регистрации в России как МКПАО

Ведомости

Ozon Holdings PLC сообщил о подаче документов для государственной регистрации компании в качестве Международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон») в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). Завершить процесс планируется в октябре 2025 г.

За несколько дней до регистрации в новом статусе торги акциями на Московской бирже будут временно приостановлены - это требование российского законодательства. Возобновление торгов ожидается до конца 2025 г. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов.

В компании уточнили, что автоматически в российские акции будут конвертированы расписки, учитываемые в российской инфраструктуре, например в НРД, и оказавшиеся там до момента регистрации МКПАО.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её