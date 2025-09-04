Количество пассажиров РЖД в дальнем следовании увеличилось на 0,3%

В РЖД также рассказали, что с мая по август 2025 г. на поезде к местам отдыха и обратно добирались 10,1 млн несовершеннолетних пассажиров. Больше всего услугами РЖД пользовались дети в возрасте от 10 до 18 лет. Таких поездок в компании насчитали 6,2 млн, что на 2,3% больше, чем в 2024 г.