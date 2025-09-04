Газета
Количество пассажиров РЖД в дальнем следовании увеличилось на 0,3%

Ведомости

РЖД перевезли на 0,3% больше пассажиров в поездах дальнего следования за период с мая по август 2025 г., чем за тот же период в 2024 г. Показатель вырос до 52,1 млн человек, сообщила компания в Telegram-канале.

Наиболее высокие темпы роста количества пассажиров в РЖД зафиксировали по направлениям в Кавминвод, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Белгород. Показатель там растет более чем на 20%. Менее быстрым ростом сопровождаются поездки между агломерациями: Казань – Нижний Новгород, Екатеринбург; Краснодар – Сочи, Волгоград; Омск – Тюмень, Екатеринбург; Новосибирск – Красноярск.

При этом количество поездок в направлении побережья Черного моря сократилось на 15% в сравнении с прошлым годом. В РЖД отрицательную динамику объяснили ограничениями, которые действуют сейчас на пляжах Анапы и Таманского полуострова после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе.

Транспортная компания подчеркнула, что пассажиропоток остался примерно на уровне прошлого года за счет перераспределения клиентов между указанными направлениями.

В РЖД также рассказали, что с мая по август 2025 г. на поезде к местам отдыха и обратно добирались 10,1 млн несовершеннолетних пассажиров. Больше всего услугами РЖД пользовались дети в возрасте от 10 до 18 лет. Таких поездок в компании насчитали 6,2 млн, что на 2,3% больше, чем в 2024 г.

В августе пассажирские перевозки РЖД выросли на 0,2% в сравнении с 2024 г. Количество клиентов компании достигло 117,1 млн человек в этом месяце 2025 г. Как отметили представители перевозчика, 102,5 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении. В дальнем следовании в РЖД зафиксировали 14,6 млн человек.

