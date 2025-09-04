Вторая линия Тихоокеанской железной дороги начнет работу в начале 2027 года

3 сентября в компании «Эльга», реализующей проект по строительству ТЖД, сообщили, что ее мощность может достигнуть 30 млн т угля ежегодно к 2026 г. Представители бизнеса рассказали, что сейчас по магистрали ежедневно проходит до 2000 вагонов. Компания анализирует особенности ее эксплуатации, используемых систем и определяет зоны, которые требуют улучшения.