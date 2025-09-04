Вторая линия Тихоокеанской железной дороги начнет работу в начале 2027 года
Второй этап проекта Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) должны ввести в эксплуатацию в первые месяцы 2027 г., сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Магистраль выступает связующим звеном между Эльгинским месторождением в Якутии и терминалом «Порт Эльга» Хабаровском крае.
«Строительство первого этапа ТЖД завершилось в 2024 г., с ноября запущен тестовый режим, уже начат второй этап <...>. Завершение запланировано в конце 2026 г., ввод в эксплуатацию в I квартале 2027 г.», – рассказал Демешин (цитата по ТАСС).
Как объяснил глава края, строительство ТЖД позволяет дать «новый импульс» для северных регионов России, в том числе стимулировать там разведку и освоение богатейших месторождений, а также реализацию других крупных инвестиционных проектов.
Запуск второй линии, по словам Демешина, увеличит мощность магистрали до 50 млн т угля ежегодно. Кроме того, благодаря этому произойдет разгрузка Байкало-Амурской железной дороги и упростится доступ продукции РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, уточнил губернатор.
3 сентября в компании «Эльга», реализующей проект по строительству ТЖД, сообщили, что ее мощность может достигнуть 30 млн т угля ежегодно к 2026 г. Представители бизнеса рассказали, что сейчас по магистрали ежедневно проходит до 2000 вагонов. Компания анализирует особенности ее эксплуатации, используемых систем и определяет зоны, которые требуют улучшения.